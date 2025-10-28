Задержан крымчанин, который хотел подорвать машину полицейского
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Симферополе задержан 19-летний местный житель, завербованный украинскими спецслужбами, который, по данным правоохранительных органов, планировал совершить подрыв автомобиля одного из руководителей МВД по Республике Крым. В официальном заявлении ФСБ подчеркивается: "Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым. Задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера Telegram". Об этом сообщает ФСБ.
