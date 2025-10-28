Резко выросло число заразившихся гепатитом в онкодиспансере на Камчатке

Число зараженных гепатитом в онкодиспансере на Камчатке выросло до 167 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Камчатском краевом онкологическом диспансере выявлено уже 167 пациентов, заразившихся вирусными гепатитами B и C. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по данным Минздрава. <...> Что касается количества скончавшихся пациентов, у меня нет информации», — заявил Солодов на ежегодной пресс-конференции с журналистами. Его слова передает ТАСС. По словам главы региона, окончательные итоги будет публиковать региональное управление Роспотребнадзора.

Рост числа выявленных случаев связан с продолжающимся эпидемиологическим расследованием, начатым в январе 2025 года после первых сообщений о массовом заражении в медучреждении. Ранее причиной заражения назывался кабинет компьютерной томографии (КТ) с контрастированием, где предположительно и находился очаг инфекции. Результаты предварительной проверки показали, что все инфицированные проходили диагностику именно там. В связи с произошедшим в январе было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

