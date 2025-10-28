Жители Сахалина на восемь часов остались без света и воды: как остров справился с коммунальным коллапсом

В результате блэкаута электричество оказалось недоступным для большинства жителей Сахалина Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На юге и в центре Сахалина в 7:40 (23:40 мск) сегодня произошел значительный сбой в энергоснабжении, который привел к отключению электричества в крупных населенных пунктах региона. Одновременно с этим местные жители столкнулись с перебоями в подаче воды. Незадолго до отключения некоторые местные жители сообщили о вспышке в районе ТЭЦ. Сейчас, по состоянию на 15:30 (7.30 мск), подача электричества почти восстановлена. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.

Хронология события

Сигнал о масштабном блэкауте на Сахалине поступил ранним утром 28 октября по местному времени. Примерно в 7:40 (23:40 мск) в результате нештатной работы автоматики произошло отключение электричества на ряде объектов генерации региона. В результате инцидента без света остались жители Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска, Холмска, Углегорска, Александровска-Сахалинского, Макарова, Поронайска, а также некоторых других населенных пунктов на юге и в центре острова.

Причины отключения и первые действия энергетиков

Согласно информации от компании «Сахалинэнерго», основной причиной массового отключения стало срабатывание защитных систем после обрыва грозотроса на одной из высоковольтных линий электропередачи. В результате энергосистема острова разделилась, а Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 была переведена на режим собственных нужд. Незадолго до отключения некоторые местные жители сообщили о вспышке в районе ТЭЦ.

Масштаб последствий

В результате блэкаута электричество оказалось недоступным для большинства жителей южной и центральной частей Сахалина. Жители также столкнулись и с отсутствием воды: насосные станции и другие инфраструктурные объекты остались без электропитания. Глава Анивского района Светлана Швец в своем telegram-канале сообщила, что водоснабжение осуществляется за счет резервных генераторов, однако давление воды слабое, особенно на верхних этажах многоквартирных домов. Этим была объяснена необходимость организации аварийного подвоза воды и привлечения волонтеров для помощи жителям.

Действия властей и коммунальных служб

Местные органы власти и энергетики сразу приступили к восстановлению энергоснабжения. Сформированы дополнительные бригады, выполняющие обход трасс для выявления возможных утечек и других повреждений. Власти района организовали подвоз питьевой воды, приоритет в доставке отдан пожилым людям, гражданам с ограниченными возможностями и семьям с маленькими детьми. Жители получили инструкции по подаче заявок на подвоз воды, а также призыв к волонтерам подключиться к помощи населению.

Восстановление электроснабжения: этапы и сроки

Специалисты «Сахалинэнерго» оперативно собрали «каркас» энергосистемы — высоковольтные линии электропередачи напряжением 220, 110 и 35 кВ были возвращены в рабочее состояние. Поэтапно началось включение потребителей на средних и низких уровнях напряжения — именно эти линии снабжают электроэнергией жилые районы и отдельные объекты инфраструктуры. По словам генерального директора компании Павла Яковлева, энергетики работали в ускоренном режиме с целью вернуть свет в каждый дом в максимально короткие сроки.

Отсутствие электричества привело и к приостановке подачи воды в ряде районов. По информации мэра Анивского района, насосные станции работали на генераторах, но давление воды оставалось недостаточным. Для нормализации водоснабжения требовалось полное восстановление электропитания. Что касается теплоснабжения, запуск котельных и перевод их в штатный режим продолжается по мере поступления электричества. Власти Южно-Сахалинска подчеркнули, что переход на нормальную работу системы отопления займет до 12 часов с момента полного возобновления подачи электроэнергии.

