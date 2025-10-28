Суд вынес приговор девяти членам группировки «Медведи SS»
28 октября 2025 в 11:24
Фото: © URA.RU
Суд вынес приговор девяти членам националистической группировки "Медведи SS", назначив им различные сроки лишения свободы, максимальный из которых составил 28 лет. Об этом сообщает ТАСС.
