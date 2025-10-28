Логотип РИА URA.RU
Происшествия

На Сахалине вернули свет во все дома после внезапного блэкаута

28 октября 2025 в 10:53
НА Сахалине жителям вернули электроэнергию после утреннего блэкаута (архивное фото)

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Специалисты ПАО «Сахалинэнерго» полностью восстановили электроснабжение в центральных и южных районах Сахалина после аварийного отключения (блэкаута), возникшего утром 28 октября. Об этом рассказали в telegram-канале учреждения.

«Энергетики Сахалинэнерго восстановили электроснабжение в южных и центральных районах Сахалина», — отметили специалисты. Там отметили, что временные ограничения подачи электроэнергии были вызваны срабатыванием систем защиты островной энергосистемы около 8:00 по местному времени. Причиной стало повреждение грозотроса на одной из высоковольтных линий электропередачи.

По данным «Сахалинэнерго», из-за обрыва грозотроса и последующего разделения энергосистемы Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 временно работала в автономном режиме. Кабельная линия была оперативно обследована, и аварийная схема энергоснабжения начала собираться уже к 9:00 утра, отметили в энергокомпании. Там уточнили, что восстановление подачи электроэнергии потребителям проводилось поэтапно, чтобы избежать перегрузки оборудования. В компании также подчеркнули, что аварийные системы защиты и резервные схемы передачи электроэнергии сработали штатно.

Продолжение после рекламы

Ранее утром 28 октября более 100 тысяч жителей Южно-Сахалинска и нескольких населенных пунктов остались без электроснабжения из-за аварии, причиной которой стало повреждение грозотроса на одной из линий электропередачи. В течение нескольких часов энергетики поэтапно восстановили подачу электричества большинству потребителей Сахалинской области.

