На Сахалине вернули свет во все дома после внезапного блэкаута
НА Сахалине жителям вернули электроэнергию после утреннего блэкаута (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Специалисты ПАО «Сахалинэнерго» полностью восстановили электроснабжение в центральных и южных районах Сахалина после аварийного отключения (блэкаута), возникшего утром 28 октября. Об этом рассказали в telegram-канале учреждения.
«Энергетики Сахалинэнерго восстановили электроснабжение в южных и центральных районах Сахалина», — отметили специалисты. Там отметили, что временные ограничения подачи электроэнергии были вызваны срабатыванием систем защиты островной энергосистемы около 8:00 по местному времени. Причиной стало повреждение грозотроса на одной из высоковольтных линий электропередачи.
По данным «Сахалинэнерго», из-за обрыва грозотроса и последующего разделения энергосистемы Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 временно работала в автономном режиме. Кабельная линия была оперативно обследована, и аварийная схема энергоснабжения начала собираться уже к 9:00 утра, отметили в энергокомпании. Там уточнили, что восстановление подачи электроэнергии потребителям проводилось поэтапно, чтобы избежать перегрузки оборудования. В компании также подчеркнули, что аварийные системы защиты и резервные схемы передачи электроэнергии сработали штатно.
Ранее утром 28 октября более 100 тысяч жителей Южно-Сахалинска и нескольких населенных пунктов остались без электроснабжения из-за аварии, причиной которой стало повреждение грозотроса на одной из линий электропередачи. В течение нескольких часов энергетики поэтапно восстановили подачу электричества большинству потребителей Сахалинской области.
