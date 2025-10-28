Венесуэла рушит поставки газа с соседями из-за эсминца США

Разрешение властей Тринидада на заход флота США руководство Венесуэлы расценило как «враждебный акт» и угрозу безопасности. Как пишет агентство Reuters, разрыв двусторонних соглашений в энергетической сфере, как считают власти латиноамериканского государства, якобы должен вразумить островную страну. При этом премьер-министр Тринидада и Тобаго Камла Персад-Биссессар, в свою очередь, подчеркнула, что страна не намерена менять свою позицию под давлением Венесуэлы и отменять совместные учения с США. По ее словам, эти учения способствуют «укреплению безопасности» страны.