Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Венесуэла рушит поставки газа с соседями из-за эсминца США

Венесуэла разорвет газовые соглашения с Тринидадом и Тобаго из-за эсминца США
28 октября 2025 в 10:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Венесуэла решила приостановить газовые соглашения из-за появления эсминца США

Венесуэла решила приостановить газовые соглашения из-за появления эсминца США

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Венесуэла решила приостановить действующие газовые договоренности с Тринидадом и Тобаго из-за появления в территориальных водах страны военного корабля США. Об этом сообщили иноСМИ.

Разрешение властей Тринидада на заход флота США руководство Венесуэлы расценило как «враждебный акт» и угрозу безопасности. Как пишет агентство Reuters, разрыв двусторонних соглашений в энергетической сфере, как считают власти латиноамериканского государства, якобы должен вразумить островную страну. При этом премьер-министр Тринидада и Тобаго Камла Персад-Биссессар, в свою очередь, подчеркнула, что страна не намерена менять свою позицию под давлением Венесуэлы и отменять совместные учения с США. По ее словам, эти учения способствуют «укреплению безопасности» страны.

Американские вооруженные силы могут вскоре начать наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке. Об этом 23 октября заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. По словам главы государства, вопрос будет обсуждаться с членами Сената и Конгресса, хотя Трамп не ожидает серьезных возражений со стороны законодателей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал