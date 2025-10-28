Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Сдачу жилья только для мусульман признали незаконной

Суд Москвы признал незаконным объявления об аренде жилья только мусульманам
28 октября 2025 в 11:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд признал незаконным объявления о сдаче квартиры только гражданам, исповедующим ислам

Суд признал незаконным объявления о сдаче квартиры только гражданам, исповедующим ислам

Фото: Илья Московец © URA.RU

Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья только исповедующим ислам гражданам. Как сообщил ТАСС со ссылкой на текст решения суда, речь идет о постах в открытом telegram-канале, в которых арендодатели указывали религиозные ограничения для потенциальных съемщиков.

«Признать (посты в Telegram о сдаче жилья только исповедующим ислам — прим. ред.) информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение подлежит немедленному исполнению», — говорится в судебном вердикте.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что данные публикации нарушают законодательство о запрете дискриминации.

Продолжение после рекламы

Основанием для административного иска стала проверка прокуратуры, проведенная в ходе мониторинга интернет-ресурсов. Надзорное ведомство обнаружило в telegram-канале два объявления: первое — о сдаче однокомнатной квартиры у станции «Щелковская» только для мусульман, второе — о сдаче дома в подмосковной деревне Дроздово, также с акцентом на религиозную принадлежность арендаторов. Представители прокуратуры сочли такие публикации признаком дискриминации по религиозному признаку и потребовали признать их запрещенными к распространению на территории России.

Суд поддержал позицию прокуратуры, указав на недопустимость подобных формулировок в публичных объявлениях об аренде недвижимости. Теперь соответствующие интернет-публикации должны быть немедленно заблокированы, а их распространение в дальнейшем пресечено.

Ранее московские суды также запретили публиковать в интернете объявления о найме  на работу «только славянам». Суд подчеркнул, что такие объявления являются дискриминацией соискателей по национальному признаку и, соответственно, запрещены законом.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал