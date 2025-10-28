Сдачу жилья только для мусульман признали незаконной
Суд признал незаконным объявления о сдаче квартиры только гражданам, исповедующим ислам
Фото: Илья Московец © URA.RU
Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья только исповедующим ислам гражданам. Как сообщил ТАСС со ссылкой на текст решения суда, речь идет о постах в открытом telegram-канале, в которых арендодатели указывали религиозные ограничения для потенциальных съемщиков.
«Признать (посты в Telegram о сдаче жилья только исповедующим ислам — прим. ред.) информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение подлежит немедленному исполнению», — говорится в судебном вердикте.
В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что данные публикации нарушают законодательство о запрете дискриминации.
Основанием для административного иска стала проверка прокуратуры, проведенная в ходе мониторинга интернет-ресурсов. Надзорное ведомство обнаружило в telegram-канале два объявления: первое — о сдаче однокомнатной квартиры у станции «Щелковская» только для мусульман, второе — о сдаче дома в подмосковной деревне Дроздово, также с акцентом на религиозную принадлежность арендаторов. Представители прокуратуры сочли такие публикации признаком дискриминации по религиозному признаку и потребовали признать их запрещенными к распространению на территории России.
Суд поддержал позицию прокуратуры, указав на недопустимость подобных формулировок в публичных объявлениях об аренде недвижимости. Теперь соответствующие интернет-публикации должны быть немедленно заблокированы, а их распространение в дальнейшем пресечено.
Ранее московские суды также запретили публиковать в интернете объявления о найме на работу «только славянам». Суд подчеркнул, что такие объявления являются дискриминацией соискателей по национальному признаку и, соответственно, запрещены законом.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.