Сдачу жилья только для мусульман признали незаконной

Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья только исповедующим ислам гражданам. Как сообщил ТАСС со ссылкой на текст решения суда, речь идет о постах в открытом telegram-канале, в которых арендодатели указывали религиозные ограничения для потенциальных съемщиков.

«Признать (посты в Telegram о сдаче жилья только исповедующим ислам — прим. ред.) информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение подлежит немедленному исполнению», — говорится в судебном вердикте.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что данные публикации нарушают законодательство о запрете дискриминации.

Основанием для административного иска стала проверка прокуратуры, проведенная в ходе мониторинга интернет-ресурсов. Надзорное ведомство обнаружило в telegram-канале два объявления: первое — о сдаче однокомнатной квартиры у станции «Щелковская» только для мусульман, второе — о сдаче дома в подмосковной деревне Дроздово, также с акцентом на религиозную принадлежность арендаторов. Представители прокуратуры сочли такие публикации признаком дискриминации по религиозному признаку и потребовали признать их запрещенными к распространению на территории России.

Суд поддержал позицию прокуратуры, указав на недопустимость подобных формулировок в публичных объявлениях об аренде недвижимости. Теперь соответствующие интернет-публикации должны быть немедленно заблокированы, а их распространение в дальнейшем пресечено.