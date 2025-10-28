За октябрь 150 жителей Белгородской области пострадало от атак ВСУ

Только за октябрь от атак ВСУ пострадали 15 жителей Белгородской области, уточнил Гладков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

С начала октября 2025 года в результате атак украинских сил на Белгородскую область пострадали 150 мирных жителей, в том числе 14 детей. О сложившейся ситуации сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Тяжелая обстановка продолжает складываться в приграничье Белгородской области, только за октябрь 150 мирных жителей получили ранения, 14 из них, совсем тяжелые цифры, — это дети», — отметил глава региона в своем сообщении. Губернатор напомнил, что пострадавшие получают государственную поддержку. В настоящий момент соответствующие выплаты уже получили более 1,2 тысячи жителей на общую сумму почти 600 млн рублей, добавил Гладков.

Гладков также рассказал, что регион готовится к работе в зимних условиях. Получена помощь от Омской области — в приграничные муниципалитеты поступили 10 генераторов, которые сейчас устанавливаются на объектах жизнеобеспечения. Один из них уже смонтирован на котельной в селе Графовка для обеспечения отопления жилья.

