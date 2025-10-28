Набиуллина честно сказала, что происходит с российской экономикой
Такой же ответ о ситуации в российской экономике Набиуллина давала в июне
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Экономика России сейчас движется по сценарию управляемого выхода из перегрева. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
«Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос», — сказала Набиуллина на заседании Думы, трансляция опубликована на официальном сайте. Она подчеркнула, что основным ограничением для экономического роста остаются ресурсные возможности.
В июне на полях Петербургского международного экономического форума Набиуллина сообщила, что российская экономика выходит из состояния перегрева. Так она ответила на вопрос о текущем положении российской экономики.
