Набиуллина честно сказала, что происходит с российской экономикой

Экономика России сейчас движется по сценарию управляемого выхода из перегрева. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос», — сказала Набиуллина на заседании Думы, трансляция опубликована на официальном сайте. Она подчеркнула, что основным ограничением для экономического роста остаются ресурсные возможности.