Набиуллина честно сказала, что происходит с российской экономикой

Набиуллина: экономика РФ двигается по сценарию выхода из перегрева
28 октября 2025 в 11:25
Такой же ответ о ситуации в российской экономике Набиуллина давала в июне

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Экономика России сейчас движется по сценарию управляемого выхода из перегрева. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос», — сказала Набиуллина на заседании Думы, трансляция опубликована на официальном сайте. Она подчеркнула, что основным ограничением для экономического роста остаются ресурсные возможности.

В июне на полях Петербургского международного экономического форума Набиуллина сообщила, что российская экономика выходит из состояния перегрева. Так она ответила на вопрос о текущем положении российской экономики.

