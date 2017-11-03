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03 ноября 2017
22:14  03 ноября 2017 0

Третьяковская галерея сегодня станет бесплатной. Трансляции «Ночи искусств» запустят в соцсетях

Встреча артистов Екатеринбургского театра оперы и балета в аэропорту. Екатеринбург, золотая маска
Культурный проект пройдет в ночь с 4 на 5 ноябряФото: Анна Майорова © URA.RU (архив)

Более 400 мероприятий пройдет в Москве в ночь с 4 на 5 ноября в рамках культурного проекта «Ночь искусств». Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут вести прямую трансляцию из музеев и со встреч со знаменитостями, а вход в Третьяковскую галерею с 18:00 будет бесплатным.

В главном здании в Лаврушинском переулке откроют постоянную экспозицию и несколько выставок, среди которых «Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века», пишет «Национальная служба новостей».

Одним из самых востребованных проектов акции обещают стать встречи со знаменитыми жителями Москвы. Культурный центр ЗИЛ посетит писательница Татьяна Устинова, которая пообщается с поклонниками. В музее-заповеднике «Царицыно» состоится встреча с актрисой Ксенией Алферовой.

Встречи с известными москвичами будут транслироваться «ВКонтакте». Видео будет доступно в сообществе, посвященном «Ночи искусств», а также на главной странице видеораздела соцсети, сообщает ТАСС. В свою очередь, «Одноклассники» будут вести трансляции с 20 музейных площадок, среди которых Музей русского импрессионизма, Государственный исторический музей (ГИМ), Музей Москвы и другие. ГИМ покажет премьеру спектакля «Энергия мечты. Мистерия» с актерами Центра им. Мейерхольда.

Полный список мероприятий доступен на сайте мэрии Москвы.

Семен Гринберг
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