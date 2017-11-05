В Москве мужчина напал на врача скорой помощи

12:36 05 ноября 2017 0

Сотрудник бригады скорой помощи дает показания в полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мужчина напал на фельдшера скорой помощи в Тверском районе, в центре Москвы, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУМВД.

«Сегодня около 02:00 мск, по предварительной информации, пьяный мужчина нанес телесные повреждения фельдшеру скорой помощи на улице Большая Дмитровка», — сказал собеседник агентства.

Известно, что инцидент произошел в Тверском районе столицы по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 22, корпус 1.

О том, что нападавший был в состоянии сильного алкогольного опьянения рассказали свидетели происшествия, представители регионального полицейского главка подтвердили это информацию. По факту инцидента проводится проверка. Участников конфликта доставили в полицию для дальнейших разбирательств, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как ранее писало «URA.RU», пермяки пожаловались на нехватку сотрудников скорой помощи. По словам прикамцев, медики увольняются, потому что опасаются нападений.