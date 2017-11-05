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05 ноября 2017
04 ноября 2017
12:36  05 ноября 2017 0

В Москве мужчина напал на врача скорой помощи

Клипарты и адресники. Сургут, медицина, скорая помощь
Сотрудник бригады скорой помощи дает показания в полицииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мужчина напал на фельдшера скорой помощи в Тверском районе, в центре Москвы, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУМВД.

«Сегодня около 02:00 мск, по предварительной информации, пьяный мужчина нанес телесные повреждения фельдшеру скорой помощи на улице Большая Дмитровка», — сказал собеседник агентства.

Известно, что инцидент произошел в Тверском районе столицы по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 22, корпус 1.

О том, что нападавший был в состоянии сильного алкогольного опьянения рассказали свидетели происшествия, представители регионального полицейского главка подтвердили это информацию. По факту инцидента проводится проверка. Участников конфликта доставили в полицию для дальнейших разбирательств, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как ранее писало «URA.RU», пермяки пожаловались на нехватку сотрудников скорой помощи. По словам прикамцев, медики увольняются, потому что опасаются нападений.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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