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01 ноября 2017
31 октября 2017
30 октября 2017
20:09  01 ноября 2017 0

Пермяки жалуются на катастрофическую нехватку врачей скорой помощи

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, скорая, скорая помощь, медицинская помощь, транспортное средство, 03
Медики боятся за свою жизньФото: depositphotos.com © URA.RU

Жители Перми отмечают, что сотрудников скорой помощи становится меньше. По их словам, медики увольняются, потому что опасаются нападений. В краевом минздраве отрицают массовые увольнения работников скорой.

«Вчера пришлось вызвать ребенку скорую. Приехала одна врач, без медсестры. Все документы заполняла сама, что заняло немало времени. На мой вопрос, почему она одна, медик ответила, что народ увольняется, в связи с частыми нападениями», — пишет одна из пользовательниц в соцсетях. Пермячка добавила, что сотрудница скорой помощи была очень вежливой, надела бахилы и вымыла руки. «Вдумайтесь только, человек едет спасать жизнь, и боится, что там окажется наркоман с ломкой. Давайте уважать врачей, а то совсем никого не останется», — призывает пермячка горожан.

В пресс-службе краевого минздрава корреспонденту «URA.RU» пояснили, что массовых сокращений сотрудников скорой помощи сейчас нет. При этом в министерстве пообещали уточнить информацию по жалобам пермяков.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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