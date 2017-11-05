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05 ноября 2017
22:58  05 ноября 2017 0

В ДНР заявили о гибели ребенка после обстрела Донецка

Клипарт, разное. Донецк, указатель, луганск, донецк
Военные обстреляли сразу несколько поселковФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Обстрел западных окраин Донецка со стороны Вооруженных сил Украины привел к жертвам. В результате военных действий погиб ребенок, еще двое получили ранения, рассказал представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Пострадавших доставили в больницу, цитирует РИА «Новости» представителя оборонного ведомства ДНР. Он уточнил, что обстрелам подверглись поселки Спартак, Жабичево, Веселое и Яковлевка в северных пригородах Донецка.

В Киевском районе города и на северных окраинах отчетливо слышны звуки взрывов, отмечает издание.

Ранее «URA.RU» писало о том, что 5 ноября у поселка Опытное в районе донецкого аэропорта загорелся склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. Командование украинской армии не стало эвакуировать население близлежащих населенных пунктов.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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