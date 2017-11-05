В ДНР заявили о гибели ребенка после обстрела Донецка

Обстрел западных окраин Донецка со стороны Вооруженных сил Украины привел к жертвам. В результате военных действий погиб ребенок, еще двое получили ранения, рассказал представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Пострадавших доставили в больницу, цитирует РИА «Новости» представителя оборонного ведомства ДНР. Он уточнил, что обстрелам подверглись поселки Спартак, Жабичево, Веселое и Яковлевка в северных пригородах Донецка.
В Киевском районе города и на северных окраинах отчетливо слышны звуки взрывов, отмечает издание.
Ранее «URA.RU» писало о том, что 5 ноября у поселка Опытное в районе донецкого аэропорта загорелся склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. Командование украинской армии не стало эвакуировать население близлежащих населенных пунктов.