Под Донецком вспыхнул склад боеприпасов украинской армии

Причиной пожара стали нарушения мер безопасности
У поселка Опытное в районе донецкого аэропорта загорелся склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.
В сообщении отмечается, что возгорание произошло на территории воинской части 42 батальона ВСУ. По версии ДНР, причиной пожара стали нарушения мер безопасности при складировании боеприпасов.
В непризнанной республике также рассказали, что командование украинской армии не стало эвакуировать население близлежащих населенных пунктов.
Отметим, что пожары на складах ВСУ вспыхивают с завидной регулярностью. Так, одним из самых крупных инцидентов за последнее время стали возгорания на военных объектах в Виннице.