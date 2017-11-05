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05 ноября 2017
22:17  05 ноября 2017 0

Под Донецком вспыхнул склад боеприпасов украинской армии

Причиной пожара стали нарушения мер безопасностиФОТО: Pixabay
новость из сюжета:
Война на Украине
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У поселка Опытное в районе донецкого аэропорта загорелся склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.

В сообщении отмечается, что возгорание произошло на территории воинской части 42 батальона ВСУ. По версии ДНР, причиной пожара стали нарушения мер безопасности при складировании боеприпасов.

В непризнанной республике также рассказали, что командование украинской армии не стало эвакуировать население близлежащих населенных пунктов.

Отметим, что пожары на складах ВСУ вспыхивают с завидной регулярностью. Так, одним из самых крупных инцидентов за последнее время стали возгорания на военных объектах в Виннице.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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