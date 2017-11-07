Журналисты «Звезды» и НТВ пострадали при взрыве в Сирии

В понедельник, 6 ноября, жрналисты телеканалов НТВ и «Звезда», а также пятеро российских военных пострадали в сирийском городе Дейр-эз-Зор от взрыва управляемого фугаса террористов. Все они были госпитализированы на базу «Хмеймим».
Как сообщилет ТАСС со ссылкой на Минобороны России, взрыв произошел во время работы представителей российских СМИ в жилом квартале Дейр-эз-Зора. Ранены оказались четверо журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев («Звезда») и Дмитрий Стародубский («Звезда»), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, которые осуществлявших разминирование территории.
На российской авиабазе пострадавшим оказали медицинскую помощь. Сейчас их жизням ничего не угрожает.