Белоусов отметил, что контакты двух стран по линии военных ведомств содержательны Фото: Министерство обороны РФ

РФ и Сирия получили новый импульс для развития военного сотрудничества двух стран. Об этом агентству URA.RU рассказали в российском военном ведомстве, подведя итоги встречи министра обороны РФ Андрея Белоусова с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики Махрафом Абу Касрой.

«Глава российского оборонного ведомства отметил, что встреча лидеров двух стран придала дополнительный импульс всестороннему развитию отношений по линии военных ведомств двух стран», — сказано в сообщении. Пресс-релиз есть в распоряжении агентства.

Отмечается, что встреча прошла в Москве. В ходе встречи Белоусов подчеркнул, что взаимодействие между военными ведомствами обеих стран носит предметный характер. В ответ Касра поблагодарил руководство РФ, а также российского министра обороны за оказанную поддержку и эффективную организацию визита сирийской делегации в столицу России.