Росавиация временно закрыла аэропорт в Калуге
28 октября 2025 в 21:39
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такие меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в сообщении Росавиации, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал