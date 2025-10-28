Кировские власти создали угрозу для ЕР на выборах в заксобрание-2026

Единороссы рискуют потерять голоса в протестном Кирове Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Кировские власти создали угрозу для «Единой России», устроив перенарезку округов в заксобрание региона. Согласно изменениям, в парламенте теперь будет 45 депутатов вместо 40. Власти обосновали это увеличением числа жителей в областной столице.

«Город Киров растет, с каждым годом увеличивается число его жителей. Поэтому необходимо больше представителей от областного центра в законодательном собрании», — подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов.

Собеседники URA.RU увидели риски для ЕР в том, что увеличилось количество одномандатных округов от Кирова. Город считается самым протестным в регионе, на прошлых парламентских выборах в шести из девяти округов здесь победили представители оппозиции. Теперь округов от Кирова будет 12, что создает предпосылки для расширения оппозиционных фракций.

«Всегда в городе Киров рейтинг „Единой России“ был гораздо ниже, чем в области. Последние выборные кампании показали, что оппозиции здесь легче работать, а ЕР труднее. У оппозиции появляется шанс», — отметил экс-депутат заксобрания Дмитрий Русских.

Эксперт добавил, что увеличение мандатов по списочной части на два, напротив, может сыграть в пользу партии власти. «Увеличение партийного списка — это в интересах ЕР. Поэтому баланс сохраняется», — сказал Русских.

Представители оппозиционных партий сказали агентству, что намерены увеличить количество депутатов благодаря изменениям. «Я отношусь к этому позитивно. Теперь у нас увеличились шансы завести больше депутатов в заксобрание», — сообщил координатор реготделения ЛДПР Павел Дорофеев.