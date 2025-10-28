Кировские власти создали угрозу для ЕР на выборах в заксобрание-2026
Единороссы рискуют потерять голоса в протестном Кирове
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Кировские власти создали угрозу для «Единой России», устроив перенарезку округов в заксобрание региона. Согласно изменениям, в парламенте теперь будет 45 депутатов вместо 40. Власти обосновали это увеличением числа жителей в областной столице.
«Город Киров растет, с каждым годом увеличивается число его жителей. Поэтому необходимо больше представителей от областного центра в законодательном собрании», — подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов.
Собеседники URA.RU увидели риски для ЕР в том, что увеличилось количество одномандатных округов от Кирова. Город считается самым протестным в регионе, на прошлых парламентских выборах в шести из девяти округов здесь победили представители оппозиции. Теперь округов от Кирова будет 12, что создает предпосылки для расширения оппозиционных фракций.
«Всегда в городе Киров рейтинг „Единой России“ был гораздо ниже, чем в области. Последние выборные кампании показали, что оппозиции здесь легче работать, а ЕР труднее. У оппозиции появляется шанс», — отметил экс-депутат заксобрания Дмитрий Русских.
Эксперт добавил, что увеличение мандатов по списочной части на два, напротив, может сыграть в пользу партии власти. «Увеличение партийного списка — это в интересах ЕР. Поэтому баланс сохраняется», — сказал Русских.
Представители оппозиционных партий сказали агентству, что намерены увеличить количество депутатов благодаря изменениям. «Я отношусь к этому позитивно. Теперь у нас увеличились шансы завести больше депутатов в заксобрание», — сообщил координатор реготделения ЛДПР Павел Дорофеев.
Лидер фракции КПРФ в заксобрании Сергей Мамаев выразил опасения, что, несмотря на увеличение округов, «Единая Россия» распределит их между ресурсными кандидатами от бизнеса. «Не важно, как проголосуют, важно, как подсчитают. Голосование растянуто на три дня. Не факт, что мы от этого выиграем», — прокомментировал Мамаев.
