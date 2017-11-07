18:11 07 ноября 2017 0

Налоги заменят патентом за 10 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Премьер Дмитрий Медведев предложил разработать патент для самозанятых россиян, по которому они смогут легально работать. Цена бумаги — 10 000 рублей в год.

Глава кабмина предложил проработать механизм первому вице-премьеру Игорю Шувалову, а также Минэкономразвития и Минтруду. Согласно задумке, автором которой стал бизнес-омбудсмен Борис Титов, самозанятые освобождаются от сдачи налоговой и статистической отчетности, выводятся из-под законодательства о контроле и надзоре и могут работать без касс. Такой режим может быть распространен на 45 сфер: ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и косметические услуги, ремонт бытовой техники, услуги дизайнеров и поваров на дому и т. д.

Сейчас без регистрации ИП и юрлица могут работать только домработницы, няни и репетиторы, отмечает Lenta.ru. С 2017 года в стране действуют двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые службы.