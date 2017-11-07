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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:11  07 ноября 2017 0

Медведев предложил работающим «на себя» россиянам платить 10 000 рублей в бюджет

Клипарт. Сентябрь. Екатеринбург , налоги, калькулятор, папки
Налоги заменят патентом за 10 тысяч рублейФото: Илья Московец © URA.RU

Премьер Дмитрий Медведев предложил разработать патент для самозанятых россиян, по которому они смогут легально работать. Цена бумаги — 10 000 рублей в год.

Глава кабмина предложил проработать механизм первому вице-премьеру Игорю Шувалову, а также Минэкономразвития и Минтруду. Согласно задумке, автором которой стал бизнес-омбудсмен Борис Титов, самозанятые освобождаются от сдачи налоговой и статистической отчетности, выводятся из-под законодательства о контроле и надзоре и могут работать без касс. Такой режим может быть распространен на 45 сфер: ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и косметические услуги, ремонт бытовой техники, услуги дизайнеров и поваров на дому и т. д.

Сейчас без регистрации ИП и юрлица могут работать только домработницы, няни и репетиторы, отмечает Lenta.ru. С 2017 года в стране действуют двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые службы.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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