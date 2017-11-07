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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:03  07 ноября 2017 0

Шойгу нашел, кем заменить уральского генерала

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, армия россии
Министр обороны провел кадровые перестановкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим войсками Восточного военного округа Александра Журавлева, который до настоящего момента занимал должность заместителя начальника Генштаба.

Как и предшественник, уральский генерал-полковник Сергей Суровикин, Журавлев также будет командовать российской группировкой в Сирии. Сам Суровикин назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами.

Основанием для назначения Журавлева послужило ходатайство начальника Генштаба, первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова, пишет РБК.

Ранее «URA.RU» писало о том, что генерал-полковник Суровикин возглавит ВКС РФ после того, как его предшественник генерал-полковник Виктор Бондарев перейдет на работу в Совет Федерации.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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