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Главные новости Курганской области
13:12  08 ноября 2017 0

Курганцы, которые раскопали могилу и сожгли останки девушки, не пришли в суд

Парень хотел, чтобы подруга перестала ему снитьсяФото: группа «Курган LIVE» во «ВКонтакте»

Курганцы, осквернившие могилу девушки на Менщиковском кладбище, не явились на первое заседание суда в среду, 8 ноября. Кетовский суд принял решение перенести слушание на 23 ноября и принудительно привести подсудимых на заседание, передает корреспондент «URA.RU».

Адвокат одного из подсудимых предположила, что подзащитных могли не известить о заседании суда должным образом. Второй адвокат, который также на суд на пришел, сообщил в разговоре с корреспондентом «URA.RU», что не получил извещение.

Отметим, в августе 2017 года двое молодых людей 30 и 23 лет раскопали могилу сироты Ольги Гилевой, покончившей с собой пять лет назад. Останки тела сожгли. Снимки, на которых видно, как рядом с гробом девушки лежит мужчина, обнаружил в соцсетях знакомый Ольги.

Он же обратился с заявлением в полицию. Вандалов задержали спустя несколько дней. Как выяснилось позже, над памятью умершей надругался ее бывший молодой человек с сообщником. Парень хотел, чтобы подруга перестала ему сниться. Известно, что незадолго до этого он обращался к экстрасенсу. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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