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08 ноября 2017
17:45  08 ноября 2017 0

В суде перечислили виды колбас, которые Сечин передал Улюкаеву в корзинке

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Защитники Улюкаева сообщили, какую колбасу положили их подзащитному в корзинуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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На судебном заседании в Замоскворецком суде, где рассматривается дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, рассказали, какие виды колбас передал в корзине глава «Роснефти» Игорь Сечин подсудимому.

Содержимое корзинки в суде перечислил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев. «Корзинка с изделиями: мясной шар с зелёным перцем, колбаски „Егерские“, колбаски по-польски, салями и др. — была уничтожена постановлением Басманного суда Москвы», — цитирует защитника Улюкаева RT.

О корзинке с колбасами стало известно в ходе судебного заседания 5 сентября. Тогда была представлена запись разговора Улюкаева и Сечина, из которой следует, что Сечин извиняется перед экс-министром за то, что «затянул» с тем, чтобы исполнить поручение. Также Сечин сказал о вручении «корзиночки», в которой, по данным участников встречи, были «фрукты, вино и колбаски», напоминает информагентство Nation News.

После того как запись разговора была обнародована, Сечин заявил, что общественность специально отвлекают от сути дела «негодным объектом».

На заседании 8 ноября было принято решение вызвать для дачи показаний Игоря Сечина. На допросе топ-менеджера «Роснефти» выступает сторона обвинения. Суд выписал Сечину повестку на 13 ноября. На сегодняшнее заседание следователи принесли коробку с печатями «Главного управления по расследованию особо важных дел», из которой виднелись пачки долларовых банкнот.

Алексей Улюкаев, напомним, обвиняется в вымогательстве двух миллионов долларов за положительную оценку, позволившую «Роснефти» заключить сделку по покупке госпакета «Башнефти». Бывший чиновник был задержан в ноябре 2016 года, сейчас он находится под домашним арестом.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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