Суд назначил дату допроса Сечина по делу Улюкаева

Допрос главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева назначен на 13 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.
«Суд выписал Сечину повестку на 13 ноября», — цитирует Хиль «Интерфакс».
Защита Улюкаева также просила суд вызвать на допрос заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича в качестве свидетеля, на что прокурор заявил, что не видит в этом смысла, так как его не допрашивали в рамках предварительного следствия, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее с просьбой вызвать на допрос Сечина к суду обратился прокурор Борис Непорожный, пообещав обеспечить его явку, напоминает «Национальная служба новостей».
Сторона обвинения также принесла на заседание суда коробку с печатями «Главного управления по расследованию особо важных дел», из которой виднелись пачки долларовых банкнот. Об этом сообщало «Федеральное агентство новостей». Присутствующие в зале журналисты проявили интерес к миллионам, но Улюкаев сразу предупредил их не трогать коробку.