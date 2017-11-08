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08 ноября 2017
16:41  08 ноября 2017 0

Суд назначил дату допроса Сечина по делу Улюкаева

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Улюкаев скоро встретится с Сечиным в судеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Допрос главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева назначен на 13 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

«Суд выписал Сечину повестку на 13 ноября», — цитирует Хиль «Интерфакс».

Защита Улюкаева также просила суд вызвать на допрос заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича в качестве свидетеля, на что прокурор заявил, что не видит в этом смысла, так как его не допрашивали в рамках предварительного следствия, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее с просьбой вызвать на допрос Сечина к суду обратился прокурор Борис Непорожный, пообещав обеспечить его явку, напоминает «Национальная служба новостей».

Сторона обвинения также принесла на заседание суда коробку с печатями «Главного управления по расследованию особо важных дел», из которой виднелись пачки долларовых банкнот. Об этом сообщало «Федеральное агентство новостей». Присутствующие в зале журналисты проявили интерес к миллионам, но Улюкаев сразу предупредил их не трогать коробку.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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