Лидером по муниципальному долгу стала Курганская область. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая с отчетом по исполнению федерального бюджета перед членами Совета Федерации.
Голикова подчеркнула, что госдолг регионов на 1 октября 2017 года с начала года снизился на 141 млрд рублей, однако, она отметила, что не наблюдается такой же положительной динамики по муниципальному долгу. «Муниципальный долг на 1 октября составил 354 млрд рублей, во втором полугодии его рост отмечен в 41 субъекте, наибольший имеет место в Курганской области», — отметила Татьяна Голикова, ее выступление опубликовано на официальном сайте Счетной палаты.
Главный аудитор страны обратила внимание на то, что в структуре муниципального долга доля коммерческих кредитов составляет 57,2%, при этом по бюджетам регионов данный показатель отмечается на уровне 24,5%.
Сенатор Елена Перминова уточнила «URA.RU», что ситуация возникла из-за коммерческих кредитов, которые взяли Курган, Шадринск и Кетовский район, чтобы погасить долги. «Прокуратура на этом настаивает, но я считаю, что это недопустимо — брать такие дорогие кредиты», — прокомментировала Перминова. Она добавила, что рассматривается возможность заместить коммерческие кредиты более дешевыми государственными дотациями. «Но пока Минфин это не разрешает», — подчеркнула сенатор.