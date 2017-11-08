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08 ноября 2017
07 ноября 2017
Главные новости Курганской области
20:56  08 ноября 2017 0

Голикова назвала Зауралье лидером антирейтинга

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, голикова татьяна
Татьяна Голикова обвинила курганские муниципалитеты в излишней закредитованностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидером по муниципальному долгу стала Курганская область. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая с отчетом по исполнению федерального бюджета перед членами Совета Федерации.

Голикова подчеркнула, что госдолг регионов на 1 октября 2017 года с начала года снизился на 141 млрд рублей, однако, она отметила, что не наблюдается такой же положительной динамики по муниципальному долгу. «Муниципальный долг на 1 октября составил 354 млрд рублей, во втором полугодии его рост отмечен в 41 субъекте, наибольший имеет место в Курганской области», — отметила Татьяна Голикова, ее выступление опубликовано на официальном сайте Счетной палаты.

Главный аудитор страны обратила внимание на то, что в структуре муниципального долга доля коммерческих кредитов составляет 57,2%, при этом по бюджетам регионов данный показатель отмечается на уровне 24,5%.

Сенатор Елена Перминова уточнила «URA.RU», что ситуация возникла из-за коммерческих кредитов, которые взяли Курган, Шадринск и Кетовский район, чтобы погасить долги. «Прокуратура на этом настаивает, но я считаю, что это недопустимо — брать такие дорогие кредиты», — прокомментировала Перминова. Она добавила, что рассматривается возможность заместить коммерческие кредиты более дешевыми государственными дотациями. «Но пока Минфин это не разрешает», — подчеркнула сенатор.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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