Челябинский депутат использовал Путина для рекламы своего горнолыжного комплекса. ФОТО

На территории горнолыжного комплекса «Аджигардак» в Челябинской области установили бронзового Владимира Путина. Презентацию провели 9 ноября, в день визита главы государства в Челябинск.
О появлении бронзового Путина на Южном Урале рассказал в Instagram коммерческий директор курорта, депутат Советского райсовета Челябинска Алексей Карелин. «Скульптура олицетворяет собой портрет здорового, спортивного и ведущего активный образ жизни человека, на которого можно и нужно равняться», — пояснил он.
Фото скульптуры опубликовано на сайте комплекса. Как видно на снимках, монумент изображает Путина, который держит в руках лыжи с рекламой горнолыжного комплекса «Аджигардак». При этом на скульптуре есть государственный символ — двуглавый орел, на использование изображений которого во многих случаях надо получать специальное разрешение.
При этом официально монумент откроют значительно позже. «На ГЛК Аджигардак в знак благодарности за вклад в популяризацию горнолыжных видов спорта и здорового образа жизни была установлена скульптура В. В. Путина. Официальное открытие — 25 ноября», — говорится в сообщении.
Отметим, сегодня в Челябинске проходит второй день российско-казахского форума. Для участия в нем в город прибудут президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.