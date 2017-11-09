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Главные новости Челябинской области
12:32  09 ноября 2017 0

Челябинский депутат использовал Путина для рекламы своего горнолыжного комплекса. ФОТО

Скульптура олицетворяет портрет здорового человекаФото: с сайта ГЛК «Аджигардак»

На территории горнолыжного комплекса «Аджигардак» в Челябинской области установили бронзового Владимира Путина. Презентацию провели 9 ноября, в день визита главы государства в Челябинск.

О появлении бронзового Путина на Южном Урале рассказал в Instagram коммерческий директор курорта, депутат Советского райсовета Челябинска Алексей Карелин. «Скульптура олицетворяет собой портрет здорового, спортивного и ведущего активный образ жизни человека, на которого можно и нужно равняться», — пояснил он.

Фото скульптуры опубликовано на сайте комплекса. Как видно на снимках, монумент изображает Путина, который держит в руках лыжи с рекламой горнолыжного комплекса «Аджигардак». При этом на скульптуре есть государственный символ — двуглавый орел, на использование изображений которого во многих случаях надо получать специальное разрешение.

При этом официально монумент откроют значительно позже. «На ГЛК Аджигардак в знак благодарности за вклад в популяризацию горнолыжных видов спорта и здорового образа жизни была установлена скульптура В. В. Путина. Официальное открытие — 25 ноября», — говорится в сообщении.

Отметим, сегодня в Челябинске проходит второй день российско-казахского форума. Для участия в нем в город прибудут президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Игорь Чукреев
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