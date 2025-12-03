Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В центре Челябинска из грузовика выпали гигантские колеса для вагонов. Фото

03 декабря 2025 в 20:28
Огромные колеса повредили дорогу (архивное фото)

Огромные колеса повредили дорогу

Фото: Госавтоинспекция Челябинска

В Челябинске на Алом поле из-за резкого торможения из грузовика с полуприцепом выпали колеса для вагонов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. 

«Водитель, управляя грузовым транспортом „Man TGX-18440“ с полуприцепом перевозил груз (колеса для вагона), при приближении к перекрестку, из-за загоревшегося красного сигнала светофора, применил экстренное торможение. В результате чего, крепления груза не выдержали нагрузку и произошло опрокидывание груза на проезжую часть», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

Авария произошла 18:20 часов около дома 59а на Свердловском проспекте. Пострадавших нет, но дорожное покрытие получило механические повреждения.

Авария произошла в центре Челябинска в час-пик

Фото: Госавтоинспекция Челябинска

