В центре Челябинска из грузовика выпали гигантские колеса для вагонов. Фото
Огромные колеса повредили дорогу
Фото: Госавтоинспекция Челябинска
В Челябинске на Алом поле из-за резкого торможения из грузовика с полуприцепом выпали колеса для вагонов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Водитель, управляя грузовым транспортом „Man TGX-18440“ с полуприцепом перевозил груз (колеса для вагона), при приближении к перекрестку, из-за загоревшегося красного сигнала светофора, применил экстренное торможение. В результате чего, крепления груза не выдержали нагрузку и произошло опрокидывание груза на проезжую часть», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Авария произошла 18:20 часов около дома 59а на Свердловском проспекте. Пострадавших нет, но дорожное покрытие получило механические повреждения.
Авария произошла в центре Челябинска в час-пик
Фото: Госавтоинспекция Челябинска
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!