Огромные колеса повредили дорогу Фото: Госавтоинспекция Челябинска

В Челябинске на Алом поле из-за резкого торможения из грузовика с полуприцепом выпали колеса для вагонов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Водитель, управляя грузовым транспортом „Man TGX-18440“ с полуприцепом перевозил груз (колеса для вагона), при приближении к перекрестку, из-за загоревшегося красного сигнала светофора, применил экстренное торможение. В результате чего, крепления груза не выдержали нагрузку и произошло опрокидывание груза на проезжую часть», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 18:20 часов около дома 59а на Свердловском проспекте. Пострадавших нет, но дорожное покрытие получило механические повреждения.

