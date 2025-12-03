Премьера фильма состоялась 2 декабря Фото: пресс-служба ГК «Росатом»

В интерактивном музее «Атом» на ВДНХ в Москве 2 декабря прошла премьера полнометражного документального фильма «Земля, я с тобой» режиссера Ольги Упоровой. Картину представила кинокомпания «Чайка».

«Мы хотели снять кино не про реакторы и ядерное топливо, а про будущее и про мечту. Про то, как атомная энергия, оставаясь невидимой силой, становится мостом между странами, источником развития для удаленных территорий и реальным инструментом заботы об экологии», — поделился автор идеи Денис Плещенко.

Сюжет фильма построен вокруг диалога-спора между певицей и блогером Ариной Даниловой и популяризатором атомных технологий, заместителем директора департамента коммуникаций «Росатома» Константином Рудером. Их дискуссия разворачивается в формате путешествия по уникальным объектам атомной отрасли в России и за рубежом.

Продолжение после рекламы

После показа состоялось обсуждение картины с создателями и героями. Особый интерес у зрителей вызвали кадры, которые были сняты на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в Певеке, на строящейся АЭС «Аккую» в Турции, в городе атомщиков Green City в Бангладеш, а также на Белоярской АЭС в Заречном, которую называют мировой столицей быстрых реакторов.

Режиссер Ольга Упорова на встрече со зрителями подчеркнула, что в центре внимания фильма — люди: инженеры, экологи, предприниматели и жители городов, где развиваются атомные проекты. А блогер Арина Данилова описала свой путь от скептического отношения к атомной тематике до глубокого погружения в нее. Завершением этого пути стала ее авторская песня «Земля, я с тобой», которая подарила название фильму. Премьерный показ вел актер театра и кино Денис Косяков, он отметил важность подобных проектов для предметного диалога между отраслью и обществом.

Фильм «Земля, я с тобой» доступен для свободного просмотра на канале музея «Атом» во «ВКонтакте». Также картину включат в образовательные и просветительские программы, которые направлены на популяризацию науки и технологий.