От путешествия в Ирландию до гончарного круга: куда сводить детей на выходных в Челябинске

Мастер-класс по гончарному искусству в Челябинске обойдется в 2300 рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В первые выходные декабря для детей в Челябинске подготовили спортивные развлечения, творчество и новые хобби. Юных жителей ждут фестиваль «Курчатов баскет», новогодняя встреча со сказочником Александром Райном, танцевальная лекция про Ирландию и мастер-классы по созданию волшебных подсвечников и игре на светящихся барабанах. Подробнее об этих и других мероприятиях 6-7 декабря — в материале URA.RU.

Баскетбол для всех (0+)

Ценители баскетбола смогут увидеть матчи профессионалов, любителей и детей Фото: Размик Закарян © URA.RU





Фестиваль «Курчатов Баскет» запланирован 6 и 7 декабря в легкоатлетическом манеже УралГУФК. Главным событием станет Суперкубок России по баскетболу 3×3. В течение двух дней пройдут: профессиональные турниры мужских и женских команд, любительские состязания для детей и взрослых, а также соревнования по фиджитал-баскетболу. Стоимость билетов — от 100 рублей.

Путешествие в Ирландию и литературная магия

Публичная библиотека 6 декабря в 16:30 приглашает на танцевальный концерт-лекцию «Путешествие в Ирландию» об истории и культуре страны. Гостям встречи также покажут, как исполняется знаменитый танец «стучащих ботинок». Вход свободный. (12+)

Челябинских детей приглашают на новогодний литературный вечер Фото: Размик Закарян © URA.RU





В концертном зале Смирнова 6 декабря состоится литературный вечер — «Новогодний Кухонник» писателя Александра Райна. Он представит свои волшебные рассказы, раскроет секреты их создания и постарается вернуть зрителям всех возрастов то самое детское ощущение новогоднего чуда. Начало в 18:00, билеты — от 1300 рублей. (6+)

Спектакли

7 декабря в 13:00 на сцене Молодежного театра представят спектакль «Муркины сказки» по произведениям Корнея Чуковского, которые он посвятил своей дочери. Постановка перенесет детей в страну Иннамурию, где добро всегда побеждает, а любые трудности решаются с помощью фантазии. Билеты можно приобрести от 450 рублей. (3+)

Спектакль по мотивам сказки «Царевна-лягушка» представят в юным челябинцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU





В Новом художественном театре 7 декабря в 11:00 зрителей ждет спектакль «Как царь и царевич невест искали» по мотивам сказки «Царевна-лягушка». В сюжете — неожиданные повороты, новые персонажи, история о мудрости и несовершенстве человеческой природы. Стоимость места — 300 рублей. (6+)

Творческие мастер-классы

В Публичной библиотеке 6 декабря в 10:30 пройдет бесплатный мастер-класс по рисованию гуашью «Зимняя сказка». Под руководством художницы участники напишут картину, освоив технику работы с краской. Для занятия нужны свои материалы: гуашь от 12 цветов, кисти, бумагу и другие принадлежности. (6+)

В тот же день в 14:00 в Публичной библиотеке состоится еще один мастер-класс для семей с детьми по созданию тактильной игрушки-антистресс «Теплый снеговик». Педагог Маргарита Галкина научит делать мягких снеговиков из детских носков и риса. Кроме того, каждого гостя ждет праздничный сюрприз. Вход свободный, необходимо с собой принести материалы. (6+)

Каждый ребенок сможет сделать уникальный стеклянный ночник Фото: Александр Елизаров © URA.RU





6 декабря в 13:15 в творческой мастерской Art & SandLand проведут мастер-класс, где дети сделают свой уникальный подсвечник-ночник. Ребята украсят стеклянную емкость, создадут композицию в ней с гирляндой и трендовыми фигурками героев. Все материалы включены в стоимость 1200 рублей. (6+)

В универмаге «Детский мир» 6 декабря в 16:00 организуют занятие, на котором участники будут учиться искусству оригами. Фигуру лошади дети раскрасят в стиле дымковской игрушки. Там же в 17:00 пройдет мастер-класс по игре на светящихся барабанах. Юных челябинцев научат базовым ритмам и правильному удару. Стоимость участия в каждом мероприятии — 250 рублей, необходима предварительная запись.