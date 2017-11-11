15:39 11 ноября 2017 0

Силовики вышли на наркобарона по наводке ранее задержанного подельника Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Миллионер из Санкт-Петербурга задержан по подозрению в производстве и сбыте наркотических средств. СМИ сообщают, что масштаб производства синтетических наркотиков сопоставим с тем, что описывался в сериале «Во все тяжкие».

Задержанным оказался 37-летний бизнесмен Роман Зайцев, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ФСБ. Несколько дней назад в его элитной квартире на юге Петербурга прошли обыски. Силовики забрали у бизнесмена автомобили премиум-класса Bentley Bentayga и Porsche Panamera и вертолет стоимостью в три миллиона долларов. Имущество арестовали из-за того, что оно могло быть приобретено на преступные доходы.

По имеющимся данным, полиция вышла на Зайцева после показаний его знакомого, который ранее был задержан по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере.

В материалах дела фигурируют и лаборатории по производству наркотиков. «Если смотрели американский сериал „Во все тяжкие“ [Breaking bad], тогда представьте, что у нас все такое же, но в больших масштабах», — пояснили в ФСБ. В упомянутом сериале 62-летний учитель химии узнал, что скоро умрет от рака легких, и решил расплатиться с долгами, запустив производство синтетического наркотика метамфетамина.