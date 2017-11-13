Историческое заседание по делу Улюкаева: ОНЛАЙН

В деле экс-министра экономиразвития Алексея Улюкаева наступает переломный момент. 13 ноября показания по делю Улюкаева в суде должен дать глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Именно с задержания Улюкаева у дверей «Роснефти» чуть больше года назад началась эта уголовная история. При обыске сотрудники ФСБ обнаружили у министра чемодан с 2 млн. долларов. Сторона обвинения считает, что он получил эти деньги от Сечина в качестве взятки. Глава «Роснефти» публично согласился со следствием, однако до сих пор никаких показаний в суде не давал. Трансляцию с заседания по делу Улюкаева ведет «URA.RU».
13:29 13.11.2017 Во время вопросов Безменову прокуроры постоянно перебивают адвокатов Улюкаева, те просят судья записать это в протокол. "Так и запишем" - говорит судья
13:27 13.11.2017 Адвокаты Улюкаева спрашивают Безменова, слышал ли он слова Аркадия Дворковича, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о нецелесообразности приватизации "Роснефтью" "Башнефти". Судья по просьбе стороны обвинения снимает вопрос.
13:21 13.11.2017 Безменов говорит, что узнал из СМИ, о том, что Улюкаев назвал "Роснефть" ненадлежащим покупателем. Когда покупателей вовсю уже искал банк ВТБ, на которую это обязанность возложило государство
13:19 13.11.2017 Безменов говорит, что не знает планировала ли "Роснефть" заранее приватизировать в свою пользу "Башнефть"
13:11 13.11.2017 Безменов говорит, что Улюкаев скорректировал текст министерства, оставив отзыв о том, что участие "Роснефти" будет давать дополнительный стимул конкурсу о приватизации. Законодательных ограничений на участие "Роснефти" нет, они могут быть приняты лишь отдельным актом правительства.
13:07 13.11.2017 Безменов утверждает, что поручение написать отзыв о нецелесообразности дал Аркадий Дворкович
13:05 13.11.2017 Сторона защиты вызвала одного из руководителей департаментов Минэнерго Ивана Безменова.
13:01 13.11.2017 Сторона обвинения задает вопрос проводился ли серьезный анализ ситуации, перед тем как министерство энергетики давало свой отзыв на решение о приватизации. Текслер говорит, что в компетенцию Минэнерго подобный анализ не входил.
12:51 13.11.2017 Текслер говорит, что Улюкаев никогда не просил его менять свою позицию по "Башнефти"
12:50 13.11.2017 Текслер продолжает, что личной заинтересованности в решениях вокруг "Башнефти" у него не было
12:49 13.11.2017 Улюкаев внимательно слушает Текслера
12:49 13.11.2017 Текслер объясняет, что дал отрицательный отзыв на приватизацию "Башнефти" исходя из позиции Дворковича о "нецелесообразности"
12:47 13.11.2017 Текслер отвечает, что в деле "Башнефти", как госчиновник, участие принимал, зарплаты за это не получал
12:46 13.11.2017 Сторона защиты допрашивает Текслера, спрашивает какую роль он играл в "Башнефти"
12:40 13.11.2017 В зал в качестве свидетеля сторона защиты приглашает заместителя министра энергетики Алексея Текслера
12:38 13.11.2017 Причина неявки Сечина суду неизвестна
12:38 13.11.2017 Судья объявляет, что Сечин не явился. Объявляет, что приставы отправляли повестки.
12:37 13.11.2017 Судья перечисляет СМИ присутствующие в заседании, среди них — много западных. Судья спрашивает стороны не против ли они присутствия журналистов, адвокаты Улюкаева оставляет вопрос на усмотрение суда. Судья разрешает
12:35 13.11.2017 В зал вошел судья, процесс начался
12:33 13.11.2017 Перед Улюкаевым лежат толстые папки с его делом, он их внимательно изучает, пока заседание не началось
12:27 13.11.2017 Журналисты спрашивают экс-министра дочитал ли он «Замок», он отвечает, что читал «Процесс»
12:24 13.11.2017 В суд зашел Алексей Улюкаев
12:07 13.11.2017 В суде аншлаг. Журналисты начали занимать очередь на улице за полтора часа до начала процесса.