Историческое заседание по делу Улюкаева: ОНЛАЙН

12:19 13 ноября 2017 1

На суд пришли топ-чиновники, ожидался приход Игоря Сечина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В деле экс-министра экономиразвития Алексея Улюкаева наступает переломный момент. 13 ноября показания по делю Улюкаева в суде должен дать глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Именно с задержания Улюкаева у дверей «Роснефти» чуть больше года назад началась эта уголовная история. При обыске сотрудники ФСБ обнаружили у министра чемодан с 2 млн. долларов. Сторона обвинения считает, что он получил эти деньги от Сечина в качестве взятки. Глава «Роснефти» публично согласился со следствием, однако до сих пор никаких показаний в суде не давал. Трансляцию с заседания по делу Улюкаева ведет «URA.RU».

13:29 Во время вопросов Безменову прокуроры постоянно перебивают адвокатов Улюкаева, те просят судья записать это в протокол. "Так и запишем" - говорит судья

13:27 Адвокаты Улюкаева спрашивают Безменова, слышал ли он слова Аркадия Дворковича, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о нецелесообразности приватизации "Роснефтью" "Башнефти". Судья по просьбе стороны обвинения снимает вопрос.

13:21 Безменов говорит, что узнал из СМИ, о том, что Улюкаев назвал "Роснефть" ненадлежащим покупателем. Когда покупателей вовсю уже искал банк ВТБ, на которую это обязанность возложило государство

13:19 Безменов говорит, что не знает планировала ли "Роснефть" заранее приватизировать в свою пользу "Башнефть"

13:11 Безменов говорит, что Улюкаев скорректировал текст министерства, оставив отзыв о том, что участие "Роснефти" будет давать дополнительный стимул конкурсу о приватизации. Законодательных ограничений на участие "Роснефти" нет, они могут быть приняты лишь отдельным актом правительства.

13:07 Безменов утверждает, что поручение написать отзыв о нецелесообразности дал Аркадий Дворкович

13:05 Сторона защиты вызвала одного из руководителей департаментов Минэнерго Ивана Безменова.

13:01 Сторона обвинения задает вопрос проводился ли серьезный анализ ситуации, перед тем как министерство энергетики давало свой отзыв на решение о приватизации. Текслер говорит, что в компетенцию Минэнерго подобный анализ не входил.

12:51 Текслер говорит, что Улюкаев никогда не просил его менять свою позицию по "Башнефти"

12:50 Текслер продолжает, что личной заинтересованности в решениях вокруг "Башнефти" у него не было

12:49 Улюкаев внимательно слушает Текслера

12:49 Текслер объясняет, что дал отрицательный отзыв на приватизацию "Башнефти" исходя из позиции Дворковича о "нецелесообразности"

12:47 Текслер отвечает, что в деле "Башнефти", как госчиновник, участие принимал, зарплаты за это не получал

12:46 Сторона защиты допрашивает Текслера, спрашивает какую роль он играл в "Башнефти"

12:40 В зал в качестве свидетеля сторона защиты приглашает заместителя министра энергетики Алексея Текслера

12:38 Причина неявки Сечина суду неизвестна

12:38 Судья объявляет, что Сечин не явился. Объявляет, что приставы отправляли повестки.

12:37 Судья перечисляет СМИ присутствующие в заседании, среди них — много западных. Судья спрашивает стороны не против ли они присутствия журналистов, адвокаты Улюкаева оставляет вопрос на усмотрение суда. Судья разрешает

12:35 В зал вошел судья, процесс начался

12:33 Перед Улюкаевым лежат толстые папки с его делом, он их внимательно изучает, пока заседание не началось

12:27 Журналисты спрашивают экс-министра дочитал ли он «Замок», он отвечает, что читал «Процесс»

12:24 В суд зашел Алексей Улюкаев

12:07 В суде аншлаг. Журналисты начали занимать очередь на улице за полтора часа до начала процесса.