{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
12 ноября 2017
06:30  13 ноября 2017 0

К Новому году в России вырастут цены на шампанское

Дегустация немецких вин в
Сильнее всего — до 15% — подорожают импортные винаФото: Анна Майорова © URA.RU

Цены на шампанское и игристые вина к Новому году вырастут на 10-15%, в том числе и на самое популярное в России «Советское шампанское». Импортеры игристых вин подтверждают прогноз торговцев.

Рост цен ожидается в связи с традиционным повышением спроса в канун Нового года, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйкова. По его словам, в зависимости от марки игристого вина, цена вырастет до 10%. При этом вряд ли игристые напитки нижнего ценового сегмента подорожают серьезно — в этой категории достаточно обширный.

А вот французское шампанское в сегменте «средний» и «средний плюс» может подорожать в пределах 15%. Наценка торговых сетей на данные виды продукции выше, а напитки дороже, поэтому стоит ждать большего роста цен. Как заявили импортеры, на рост цен серьезно повлиял неурожай в Европе, в том числе Шампани — провинции Франции.

По данным, за январь—август 2017 года производство шампанского сократилось на 15%, до 5,8 миллионов декалитров, вина — на 5%, до 21,1 миллиона декалитров. А импорт вин, как тихих, так и игристых, вырос по итогам трех кварталов 2017 года на 56%, до 27 миллионов декалитров.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров