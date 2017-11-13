К Новому году в России вырастут цены на шампанское

06:30 13 ноября 2017 0

Сильнее всего — до 15% — подорожают импортные вина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Цены на шампанское и игристые вина к Новому году вырастут на 10-15%, в том числе и на самое популярное в России «Советское шампанское». Импортеры игристых вин подтверждают прогноз торговцев.

Рост цен ожидается в связи с традиционным повышением спроса в канун Нового года, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйкова. По его словам, в зависимости от марки игристого вина, цена вырастет до 10%. При этом вряд ли игристые напитки нижнего ценового сегмента подорожают серьезно — в этой категории достаточно обширный.

А вот французское шампанское в сегменте «средний» и «средний плюс» может подорожать в пределах 15%. Наценка торговых сетей на данные виды продукции выше, а напитки дороже, поэтому стоит ждать большего роста цен. Как заявили импортеры, на рост цен серьезно повлиял неурожай в Европе, в том числе Шампани — провинции Франции.

По данным, за январь—август 2017 года производство шампанского сократилось на 15%, до 5,8 миллионов декалитров, вина — на 5%, до 21,1 миллиона декалитров. А импорт вин, как тихих, так и игристых, вырос по итогам трех кварталов 2017 года на 56%, до 27 миллионов декалитров.