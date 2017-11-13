Малахов отказался от статуэтки ТЭФИ за шоу «Пусть говорят»

22:38 13 ноября 2017 0

Телеведущий сравнил себя с официантом, который «лишь выносит блюдо» Фото: Личная страница Андрея Малахова в instagram

Экс-ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов отказался забирать статуэтку ТЭФИ, которую программа получила в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма». Малахов считает, что премию достойна получить вся команда, которая трудилась над шоу.

Программа получила премию в октябре, когда Малахов уже работал в «Прямом эфире» на «России 1». Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст тогда попросил передать награду ведущему «на память», пишет ТАСС.

Малахов сказал журналистам, что не стал забирать статуэтку, а оставил ее в телеакадемики. Телеведущий сравнил себя с официантом, который «лишь выносит блюдо». «Когда дают премию программе, ее должна получать команда: редакторы, корреспонденты, шеф-редакторы. Это их праздник», — сказал Малахов.

Ранее журналист Владимир Познер призвал организаторов телевизионной премии «ТЭФИ» переименовать ее и отказаться от вручения победителям статуэтки Орфея работы скульптора Эрнста Неизвестного. По мнению Познера, премия перестала быть «демократичной».