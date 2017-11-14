Россия одобрила три абзаца из 29 поправок американской стороны к введению миротворческой миссии на Украине. Об этом стало известно после встречи помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
После третьей проведенной по этому вопросу беседы — ранее переговорщики встречались 21 августа и 7 октября — Сурков сделал заявление, передает РТ. «Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три — не ноль. Лучше, чем ноль», — говорит Сурков.
Сурков также отметил, что подробно обсудил с Волкером предложение по отправке миротворцев ООН на восток Украины. Кроме того, помощник президента РФ отметил, что и Москва, и Вашингтон согласны с тем, что минские соглашения необходимо выполнять.