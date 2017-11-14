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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
15:08  14 ноября 2017 0

«Лучше, чем ноль»: Россия приняла три из 29 инициатив США по Донбассу

Владислав Сурков, сурков владислав
Владислав Сурков подвел итоги переговоров с американской сторонойФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Россия одобрила три абзаца из 29 поправок американской стороны к введению миротворческой миссии на Украине. Об этом стало известно после встречи помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

После третьей проведенной по этому вопросу беседы — ранее переговорщики встречались 21 августа и 7 октября — Сурков сделал заявление, передает РТ. «Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три — не ноль. Лучше, чем ноль», — говорит Сурков.

Сурков также отметил, что подробно обсудил с Волкером предложение по отправке миротворцев ООН на восток Украины. Кроме того, помощник президента РФ отметил, что и Москва, и Вашингтон согласны с тем, что минские соглашения необходимо выполнять.

Олег Теплоухов
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