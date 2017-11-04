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04 ноября 2017
03 ноября 2017
11:34  04 ноября 2017 0

Волкер назвал дату новой встречи с «чрезвычайно умным» Сурковым

Владислав Сурков, сурков владислав
Американский дипломат лестно отозвался о СурковеФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Следующая встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера пройдет 13 ноября в Белграде. Об этом американской дипломат рассказал на брифинге Госдепа, передает ТАСС.

Сначала Волкер сообщил, что встретится с Сурковым через «пару недель в Белграде», а затем уточнил точную дату переговоров. При этом Волкер назвал Суркова «чрезвычайно умным, чрезвычайно серьезно настроенным собеседником».

Кроме того, американский дипломат прокомментировал идею размещения миротворцев ООН в Донбассе. По словам спецпосланника США, миротворческий контингент должен находиться на всей территории Донбасса.

Волкер также подчеркнул, что Россия «серьезно изучает варианты» размещения «голубых касок» и готова проявить гибкость в решении этого вопроса.

Олег Теплоухов
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