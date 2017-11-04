Волкер назвал дату новой встречи с «чрезвычайно умным» Сурковым

11:34 04 ноября 2017 0

Американский дипломат лестно отозвался о Суркове Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Следующая встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера пройдет 13 ноября в Белграде. Об этом американской дипломат рассказал на брифинге Госдепа, передает ТАСС.

Сначала Волкер сообщил, что встретится с Сурковым через «пару недель в Белграде», а затем уточнил точную дату переговоров. При этом Волкер назвал Суркова «чрезвычайно умным, чрезвычайно серьезно настроенным собеседником».

Кроме того, американский дипломат прокомментировал идею размещения миротворцев ООН в Донбассе. По словам спецпосланника США, миротворческий контингент должен находиться на всей территории Донбасса.

Волкер также подчеркнул, что Россия «серьезно изучает варианты» размещения «голубых касок» и готова проявить гибкость в решении этого вопроса.