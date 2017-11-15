«Выгляжу неплохо», — говорит примадонна
После появления у Аллы Пугачевой детей наряды певицы стали еще более экстравагантными, чем в молодости. Сама примадонна объясняет это желанием быть «моложавой мамой».
«Выгляжу неплохо. Единственный стимул — это дети, — призналась на недавнем сборном концерте Алла Борисовна. — Очень хочется для своих двойняшек выглядеть моложавой мамой, а не молодящейся бабушкой». Слова примадонны российской эстрады приводит сайт kp.ru.
В этом году Пугачевой исполнилось 68 лет. Поклонники отмечают, что она похудела и стала ярко одеваться.
Фото: Instagram allasuperstar
Фото: Instagram allasuperstar
Фото: Instagram allasuperstar