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15 ноября 2017
14:40  15 ноября 2017 3

«Моложавая мама»: Пугачева кардинально сменила имидж ради детей. ФОТО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
«Выгляжу неплохо», — говорит примадоннаФото: depositphotos.com © URA.RU

После появления у Аллы Пугачевой детей наряды певицы стали еще более экстравагантными, чем в молодости. Сама примадонна объясняет это желанием быть «моложавой мамой».

«Выгляжу неплохо. Единственный стимул — это дети, — призналась на недавнем сборном концерте Алла Борисовна. — Очень хочется для своих двойняшек выглядеть моложавой мамой, а не молодящейся бабушкой». Слова примадонны российской эстрады приводит сайт kp.ru.

В этом году Пугачевой исполнилось 68 лет. Поклонники отмечают, что она похудела и стала ярко одеваться.

Фото: Instagram allasuperstar

Фото: Instagram allasuperstar

Фото: Instagram allasuperstar

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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