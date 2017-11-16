Одна из крупнейших югорских строительных компаний «Дионис» готовится стать резидентом индустриального парка «Богословский». Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), компания зарегистрировала на территории Краснотурьинска свое дочернее предприятие — ООО «Пеностек».
Планируется, что общество уже в 2018 году откроет в индустриальном парке уникальное производство теплоизоляционных материалов из переработанного стекла. «На выходе производственного процесса компания будет получать гранулы вспененного стекла, которые далее могут использоваться как наполнители для теплоизоляции, а также при изготовлении строительных блоков и плит», — рассказали в пресс-службе.
Как уточнил генеральный директор КРСУ Сергей Киселев, производственный комплекс сможет разместиться в помещении промышленного бизнес-инкубатора, который строит на территории индустриального парка Корпорация развития Среднего Урала.
По итогам трех кварталов 2017 года в «Богословском» создано 42 новых рабочих места, объем привлеченных инвестиций запланирован в размере 1,1 млрд рублей. В сентябре здесь были введены в эксплуатацию все объекты внеплощадочной инфраструктуры. В настоящее время заканчиваются работы по созданию внутриплощадочной инфраструктуры, которые включают в себя монтаж кабельных эстакад, проведение газопровода и сетей теплоснабжения на территории парка.