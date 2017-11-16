02:11 16 ноября 2017 0

Долгое время Дмитрий Медведев является пользователем продукции Apple Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

СМИ обратили внимание на новый смартфон премьер-министра России Дмитрия Медведева. Во время его визита 15 ноября в Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь он пользовался новинкой компании Apple —iPhone X.

Продажи этой модели стартовали в России лишь 3 ноября, и сейчас ее стоимость колеблется в районе 79 990 — 91 990 рублей в зависимости от комплектации.

1/2 Премьер не выпускал гаджет из рук Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как сообщало «URA.RU», Дмитрий Медведев ранее признавался в том, что не любит продукт Windows, так как привык к технике Apple. iPhone у него появился в 2008 году, хотя в разное время в СМИ появлялись снимки премьер-министра с другими смартфонами.