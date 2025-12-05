Логотип РИА URA.RU
Экономика

Россиян предупредили о возможном банковском кризисе

ЦМАКП: в России средний риск возникновения банковского кризиса
05 декабря 2025 в 11:57
Среди причин аналитики называет риски по ипотеке и ухудшение качества необеспеченных потребкредитов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России есть средняя возможность возникновения банковского кризиса Об этом заявили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

«Сейчас кризиса нет, однако растущая доля „плохих“ ссуд в кредитных портфелях указывает на усиление рисков. К таким долгам относят займы с просрочкой свыше 90 дней и низкой вероятностью возврата», — пишут «Известия». Среди причин аналитики называют ухудшение качества необеспеченных потребкредитов. Кроме того, проявляются риски ипотек, которые были выданы на пике льготных программ.

Ранее риски возникновения в России банковского кризиса оценила глава Банка России Эльвира Набиуллина. В июле она заявила, что пока в стране нет предпосылок для кризиса. По словам Набиуллиной, сейчас в банковском секторе высокая капитализация. 

