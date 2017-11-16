{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 70,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Курганской области
15:52  16 ноября 2017 0

«Продолжение „Борна“ снимают». Курганцев удивила лежащая на боку машина «Яндекс.Такси». ФОТО

На перекрестке столкнулись сразу четыре машиныФОТО: группа «Интересный Курган», «ВКонтакте»

В Кургане, на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького, перевернулся автомобиль «Яндекс.Такси». Как сообщают очевидцы, произошло это из-за столкновения четырех машин, в аварии пострадала женщина-пассажир.

В комментариях в курганских группах в соцсетях сразу несколько человек предположили, что в инциденте замешаны конкуренты. Владислав Левкин отметил, что случай — не уникальный, так как он самолично «снес» первую машину «Яндекс.Такси». Некоторым курганцам авария показалась довольно зрелищной: «Продолжение „Борна“ снимают», — пошутил Кондратий Тяпкин.

Получить оперативный комментарий от курганской Госавтоинспекции «URA.RU» не удалось.

1/3
ФОТО: «Интересный Курган», ВК

Инна Касаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров