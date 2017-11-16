На перекрестке столкнулись сразу четыре машины
В Кургане, на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького, перевернулся автомобиль «Яндекс.Такси». Как сообщают очевидцы, произошло это из-за столкновения четырех машин, в аварии пострадала женщина-пассажир.
В комментариях в курганских группах в соцсетях сразу несколько человек предположили, что в инциденте замешаны конкуренты. Владислав Левкин отметил, что случай — не уникальный, так как он самолично «снес» первую машину «Яндекс.Такси». Некоторым курганцам авария показалась довольно зрелищной: «Продолжение „Борна“ снимают», — пошутил Кондратий Тяпкин.
Получить оперативный комментарий от курганской Госавтоинспекции «URA.RU» не удалось.
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