Главным редактором «Новой газеты» стал 64-летний Сергей Кожеуров, с 2000 года занимающий пост гендиректора издания. 17 ноября на внутриредакционных выборах за специалиста проголосовало большинство сотрудников.
За высокий пост также боролись редактор отдела экономики и политики Кирилл Мартынов и шеф-редактор Алексей Полухин, сообщает «Новая газета». В своем комментарии Кожеуров вспомнил, что был первым главным редактором газеты до 1995 года: «И моя задача в том, чтобы не стать последним».
Ранее главным редактором «Новой газеты» на протяжении 22 лет был Дмитрий Муратов. Он заявил о намерении покинуть пост из-за накопившейся усталости, пишет «Национальная служба новостей». Сообщается, что Муратов возглавит редакционный совет «Новой газеты» — новый орган, состав которого будет выбран 17 ноября путём голосования. Совет будет решать стратегические вопросы издания.