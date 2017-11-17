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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:43  17 ноября 2017 0

«Новая газета» сменила главного редактора

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«Новая газета» выходит с 1993 годаФото: depositphotos.com © URA.RU

Главным редактором «Новой газеты» стал 64-летний Сергей Кожеуров, с 2000 года занимающий пост гендиректора издания. 17 ноября на внутриредакционных выборах за специалиста проголосовало большинство сотрудников.

За высокий пост также боролись редактор отдела экономики и политики Кирилл Мартынов и шеф-редактор Алексей Полухин, сообщает «Новая газета». В своем комментарии Кожеуров вспомнил, что был первым главным редактором газеты до 1995 года: «И моя задача в том, чтобы не стать последним».

Ранее главным редактором «Новой газеты» на протяжении 22 лет был Дмитрий Муратов. Он заявил о намерении покинуть пост из-за накопившейся усталости, пишет «Национальная служба новостей». Сообщается, что Муратов возглавит редакционный совет «Новой газеты» — новый орган, состав которого будет выбран 17 ноября путём голосования. Совет будет решать стратегические вопросы издания.

Виктор Дорофеев
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