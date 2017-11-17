{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 ноября 2017
16 ноября 2017
15 ноября 2017
Главные новости Курганской области
18:09  17 ноября 2017 0

Курганцы за бутылку коньяка раскритиковали облезлый потолок мэрии

Здание мэрии нуждается в ремонтеФото Сергея Завьялова

Курганцы обсуждают плачевное состояние здания мэрии. Фото потолка с пятнами от сырости и отслаивающейся штукатуркой разместил на своей странице эксперт регионального отделения ОНФ Сергей Завьялов.

Автор поста предложил угадать, где сделано фото, и пообещал приз — бутылку хорошего коньяка. Правильный ответ тут же назвал блогер из Екатеринбурга Александр Аникин. В комментариях курганцы интересовались, отремонтировали ли в здании лифт, который уже год опечатан из-за неисправности. «Заклеен бумажкой», — ответил Сергей Завьялов.

«Может, всем миром сделаем ремонт потолка? Ну жалко ведь», — продолжил дискуссию Завьялов. «Мы их содержим и еще ремонт им делать? Вот уж дудки! Что-то они не разбежались делать ничего для лучшей жизни людей», — отрезал Сергей Сарана.

Получить комментарий у представителей мэрии о планах на ремонт здания не удалось — на звонок корреспондента «URA.RU» никто не ответил.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров