Курганцы обсуждают плачевное состояние здания мэрии. Фото потолка с пятнами от сырости и отслаивающейся штукатуркой разместил на своей странице эксперт регионального отделения ОНФ Сергей Завьялов.
Автор поста предложил угадать, где сделано фото, и пообещал приз — бутылку хорошего коньяка. Правильный ответ тут же назвал блогер из Екатеринбурга Александр Аникин. В комментариях курганцы интересовались, отремонтировали ли в здании лифт, который уже год опечатан из-за неисправности. «Заклеен бумажкой», — ответил Сергей Завьялов.
«Может, всем миром сделаем ремонт потолка? Ну жалко ведь», — продолжил дискуссию Завьялов. «Мы их содержим и еще ремонт им делать? Вот уж дудки! Что-то они не разбежались делать ничего для лучшей жизни людей», — отрезал Сергей Сарана.
Получить комментарий у представителей мэрии о планах на ремонт здания не удалось — на звонок корреспондента «URA.RU» никто не ответил.