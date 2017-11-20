15:16 20 ноября 2017 0

Проблем со здоровьем у Николая Осипова становится только больше Фото: Екатерина Лазарева

Курганец Николай Осипов, получивший инвалидность во время службы в армии, не может выехать на операцию в Москву из-за того, что семья фактически осталась без средств к существованию. Отсуженый у московской страховой компании миллион рублей Осиповы до сих пор не получили, рассказала мать потерпевшего десантника «URA.RU»

По словам Татьяны Осиповой, мамы и законного представителя Николая, бывшему десантнику требуется операция из-за осложнений на почки после цирроза печени. Проведут ее бесплатно в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна в Москве, по квоте областного департамента здравоохранения. Но пока у Осиповых нет денег даже на проживание во время пребывания в столице. Все несчастья обрушились в один момент: недавно похоронили отца Николая, а семейный бизнес пришлось закрыть, рассказывает женщина.

По решению Курганского городского суда в августе 2017 года, ЗАО «Московская акционерная страховая компания» должна была выплатить Николаю Осипову миллион рублей страховки. Несмотря на то, что эта сумма почти вдвое меньше положенной солдату-срочнику, потерявшему здоровье в армии, семья так и не дождалась выплаты — очередную апелляцию от страховщиков рассмотрят 28 ноября в областном суде. Защитники Николая считают, что страховая компания делает все возможное, чтобы затянуть тяжбу.

Осиповы продолжат судиться с Минобороны после получения страховой выплаты Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Мы готовы бороться до конца, не согласны с тем, что во время службы Коле присвоили вторую группу инвалидности, а не первую. Но сейчас главное получить хотя бы какую-то сумму, чтобы уехать на лечение, — рассказывает нашему агентству Татьяна Осипова. — Последние наши средства ушли на организацию похорон».

Николай Осипов отслужил в парашютно-десантной роте войсковой части в Рязани в 2013 году. Вернувшись домой, парень чуть не умер из-за отказавшей печени — потребовалась срочная операция по пересадке, донором органа стала мама. Ущерб, причиненный в армии, сделал Николая инвалидом I группы. Однако из-за того, что группа была получена спустя год после дембеля, семья смогла высудить деньги только по изначально присвоенной II группе — миллион рублей вместо 1,7 млн рублей. Отказало в помощи десантнику и Минобороны — после получения положенной выплаты от страховой, Татьяна Осипова планирует продолжить борьбу с ведомством в суде.