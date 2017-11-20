В Зауралье растет число наркозависимых, при этом работу силовиков по борьбе с запрещенными веществами главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов нашел недостаточной. Об этом он заявил после доклада начальника управления по соцполитике Елены Баевой в зауральском правительстве, передает корреспондент «URA.RU».
Елена Баева доложила, что число лиц, употребляющих наркотики, в области за 10 месяцев 2017 года выросло и составило 2200 человек. Из них 136 — несовершеннолетние. Она отметила, что в регионе проводится целый комплекс работ по профилактике. Так, 88% старшеклассников и студентов прошли социально-психологическое тестирование, по итогам которого около 1300 человек могут быть отнесены к группе риска. Им будет предложено пройти медицинский тест на следы наркотиков в крови, который делается добровольно.
По словам Баевой, если специалисты в сфере образования и медицины со своей частью работы справились, то у областного управления МВД целевой показатель достигнут лишь на 75%. Комментируя ее выступление, Александр Кистанов отметил, что растет разница между количеством зарегистрированных и раскрытых преступлений, уменьшилось количество изъятых наркотиков. «Этот вопрос мы обсудим на коллегии», — пообещал он силовикам.
Главный внештатный нарколог Курганской области Павел Подорванов уточнил в разговоре с «URA.RU», что основное число людей, употребляющих наркотики, приходится на Курган и Шадринск. «Не могу сказать, что ситуация патовая. Смертельных отравлений наркотиками за девять месяцев у нас девять случаев. В соседней Челябинской области — больше 250», — отметил нарколог. По его мнению, рост выявленных наркоманов связан с активизацией взаимодействия всех служб, заинтересованных в профилактике распространения запрещенных веществ и противодействии ему.
Комментировать ситуацию в пресс-службе областного УМВД корреспонденту «URA.RU» отказались.