20:11 20 ноября 2017 0

Зять полковника заявил, что «хоть сейчас за четыре месяца» заработает 1,5 млн долларов Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Муж сестры полковника МВД Дмитрия Захарченко по имени Владимир Разгонов в суде допустил, что найденные у его жены девять млрд рублей могут принадлежать ему. Он также заявил, что «хоть сейчас за четыре месяца» заработает 1,5 млн долларов.

На вопрос судьи Разгонову о том, не он ли владелец этих «бесхозных» миллиардов, он с серьезным выражением лица ответил: «Я не знаю, нужно у супруги спросить, скорее всего, да». «Газета.ru» отмечает, что прокурор Сергей Бочкарев при этом смеялся.

По словам зятя полковника, он владел четырьмя кинозалами на Украине и занимался ремонтом квартир под продажу в России, поэтому хорошо зарабатывал. При этом Разгонов не смог вспомнить, сколько наличных хранилось у них дома. «Я математикой не занимался, мое дело — деньги зарабатывать», — отметил он.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что мать и сестра полковника Захарченко покинули Россию. При этом в Генпрокуратуре РФ отметили, что оттуда они пытаются оправдать наличие найденных миллиардов, но только усугубляют ситуацию ложью.