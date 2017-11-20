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20 ноября 2017
20:11  20 ноября 2017 0

Зять Захарченко заявил, что «бесхозные» миллиарды принадлежат ему

Клипарт , взятка, зарплата, денежные купюры, конверт
Зять полковника заявил, что «хоть сейчас за четыре месяца» заработает 1,5 млн долларовФото: Алексей Гущин © URA.RU
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При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
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Муж сестры полковника МВД Дмитрия Захарченко по имени Владимир Разгонов в суде допустил, что найденные у его жены девять млрд рублей могут принадлежать ему. Он также заявил, что «хоть сейчас за четыре месяца» заработает 1,5 млн долларов.

На вопрос судьи Разгонову о том, не он ли владелец этих «бесхозных» миллиардов, он с серьезным выражением лица ответил: «Я не знаю, нужно у супруги спросить, скорее всего, да». «Газета.ru» отмечает, что прокурор Сергей Бочкарев при этом смеялся.

По словам зятя полковника, он владел четырьмя кинозалами на Украине и занимался ремонтом квартир под продажу в России, поэтому хорошо зарабатывал. При этом Разгонов не смог вспомнить, сколько наличных хранилось у них дома. «Я математикой не занимался, мое дело — деньги зарабатывать», — отметил он.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что мать и сестра полковника Захарченко покинули Россию. При этом в Генпрокуратуре РФ отметили, что оттуда они пытаются оправдать наличие найденных миллиардов, но только усугубляют ситуацию ложью.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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