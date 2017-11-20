Мать и сестра полковника-миллиардера Захарченко уехали за границу

Мать и сестра полковника Дмитрия Захарченко, у которого силовики нашли девять миллиардов рублей, покинули Россию. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что первая находится в Израиле, вторая — в Турции.
«Оттуда они делают отдельные попытки как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют, поскольку мы уличаем их во лжи», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение ведомства.
В прокуратуре также сообщили, что поймали мать Захарченко на предоставлении ложной информации о том, что она якобы получила предоплату за квартиру на Мичуринском проспекте, которую собиралась продавать.
Дмитрий Захарченко в МВД курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года по подозрению во взяточничестве полковник был задержан, напоминает RT. По данным СМИ, все состояние Захарченко — это 374 млн рублей, более 140 млн долларов, более двух млн евро, 13 квартир, четыре дорогих автомобиля и один золотой слиток весом полкилограмма. «URA.RU» писало, что Захарченко объяснил наличие миллиардов тем, что просто накопил средства, откладывая с зарплаты.