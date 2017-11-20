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20 ноября 2017
21:25  20 ноября 2017 0

СМИ: создано приложение, определяющее болезнь по фото

Приложение способно предоставить список условий, которые приводят к возникновению сыпиФото: скрин с официальной страницы приложения VisualDX

Глава Apple Тим Кук рассказал о медицинском приложении VisualDx. Оно позволяет определять заболевания по фотографии. Сейчас приложение предназначено не для широкой публики и нацелено на дипломированных врачей, но в будущем некоторые из подобных технологий станут доступны всем. Об этом сообщает Business Insider.

Генеральный директор VisualDx Арт Папье рассказал, что приложение имеет технологию машинного обучения для определения состояния кожи или сужения списка возможных диагнозов.Так, оно способно представить список условий, которые приводят к возникновению сыпи.

Позже все пользователи подобных приложений смогут фотографировать свое тело, отвечать на серию вопросов и в итоге узнавать, требует проблема медицинского вмешательства или же речь идет об обыкновенной сыпи, отмечает Арт Папье. При этом он объясняет, что приложение не решает задачу постановки диагноза, речь идет об обучении системы и сортировке.

Ранее компания Toyota сообщила о разработке специального приложения в области медицины для автолюбителей. Она планирует оснастить свои автомобили системами, которые смогут предупреждать водителей о приближающемся сердечном приступе.

Ксения Томашова
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