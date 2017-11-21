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Главные новости Курганской области
16:07  21 ноября 2017 0

«Мы очень довольны». Глава Шадринска навестила переселенцев из ветхого жилья

Людмила Новикова лично пообщалась с переселенцамиФото: shadr.info

В Шадринске Курганской области переселенцев из аварийного жилфонда во вторник, 21 ноября, навестила глава города Людмила Новикова. Власти учли прошлые ошибки, когда после нескольких лет проживания переселенцы начинали сообщать о проблемах, поэтому жалоб и просьб у нынешних новоселов не возникло, отмечают в пресс-службе администрации города.

В рамках визита Новикова и заместитель главы администрации по строительству и архитектуре Татьяна Туганова побывали в домах на ул. Василия Черемисина. «Тепло, светло, вода горячая. Мы очень довольны и благодарны всем, кто причастен к программе», — цитирует портал SHADR.info местную жительницу Ирину Зазерских.

Жители домов на улице Бажова также порадовались уютным квартирам и просторным подъездам с сенсорным освещением. Новоселы на улице Луначарского отметили удачное расположение — всего 10 минут ходьбы до центра города.

«Общая оценка, которую дали сами новоселы своему жилью, положительная. Нарекания, которые были, устранили. В некоторых случаях нужно дождаться окончания строительства домов, возводимых рядом, и уже весной благоустраивать газоны и прилегающую территорию», — отметила Новикова в финале поездки.

Вера Чернышева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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