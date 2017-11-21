В Ницце задержан сенатор Керимов

22:28 21 ноября 2017 0

Сулейман Керимов Фото: Wikimedia Commons

Российский предприниматель, член Совета Федерации Сулейман Керимов задержан в Ницце сотрудниками полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ во Франции.

«Поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан Сулейман Керимов, его доставили в полицейский участок», — пишет издание.

Для оказания консульской помощи Керимову срочно выехали российские дипломатические сотрудники. В данный момент российский сенатор содержится под стражей в одном из полицейских участков Ниццы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на французской вилле российского сенатора-миллиардера прошли обыски. Полицейские проверяли легальность сделок по приобретению элитной недвижимости на Лазурном берегу. Официальным владельцем виллы назывался швейцарский финансист Александр Студгальтер, однако правоохранительные органы Франции заподозрили, что настоящим владельцем жилья является Керимов.