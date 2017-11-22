09:35 22 ноября 2017 0

Ученым до сих пор неизвестен источник выброса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выброс рутения-106 в атмосферу на Урале никак не угрожает жителям страны, пояснил начальник управления мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ Росгидромета Юрий Пешков. По его словам, сейчас в России «благоприятная радиационная обстановка».

Ранее ученые никогда не находили рутений-106 в воздухе, на это вещество даже не установлены предельные нормы допустимой концентрации, заметил Пешков. «Так как информации об авариях не было, мониторинг проводился в рамках обычной деятельности. Но в период с 26 сентября по 2 ноября мы зафиксировали в Челябинской области наличие рутения-106. Концентрации оказались высокими, хотя и ниже опасных значений», — приводят слова Пешкова «Известия».

Специалист заверил, что в данный момент пункты наблюдения не отмечают наличия рутения в атмосфере, поэтому поводов для беспокойства нет. Центр имеет 25 управлений во всех крупных субъектах страны и ведет постоянный мониторинг по всей территории РФ.

Ранее Росгидромет опубликовал на своем официальном сайте бюллетень о радиационной обстановке в РФ в сентябре 2017 года. В Челябинской области специалисты отметили «экстремально высокую» и «высокую» концентрацию рутения-106 в стокилометровой зоне ПО «Маяк». На самом предприятии заявили, что не причастны к выбросу рутения-106.

Позже стало известно о рутениевом дожде в Башкирии. Радиоактивные осадки вдохновили пользователей соцсетей на стихи и шутки о пользе изотопов.