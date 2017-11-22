09:09 22 ноября 2017 0

Источник загрязнения атмосферы рутением-106 ученым неизвестен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В социальных сетях пользователи обсуждают рутениевый дождь, который прошел в Башкирии. Обитатели Интернета шутят о полезных свойствах радиации и сочиняют стихи про изотопы.

Атмосферные осадки с высоким содержанием рутения-106 были зафиксированы в Уфе в 26—27 сентября, пишет «Вести.ру». В норме изотоп вообще не должен присутствовать в атмосфере. Источник загрязнения ученым неизвестен. В соцсетях пользователи в шутку предполагают, какую пользу может принести радиоактивный дождь.

«Целительный, витаминно-минеральный», — описал природное явление владелец страницы DonaldTrumpRF в Twitter.

«Безопасный рутениевый дождь. Имеет целебные депилляционные свойства», — продолжил ReaverBeaver.

«Везет, всю зиму не будет гололеда», — написала Ira L.

«Скоро Елена Малышева сообщит о выявленных полезных свойствах рутения», — добавил Григорий Гончаров.

Другие пользователи принялись сочинять стихотворения и песни про радиоактивные осадки.

«А дождь осенний, как и дождь весенний, Нам приносит изотоп рутений», — опубликовал комментарий Real E.T.

«Говорят, не повезет, если радиоактивный дождь пойдет. И совсем наоборот, если просто дождь рутениевый идет», — прокомментировал пользователь «РБ головного мозга».

«У природы нет плохой погоды, каждая погода — благодать. Радиоактивные отходы надо благодарно принимать!» — сочинил Кронштейн И.Д.

Ранее Росгидромет опубликовал на своем официальном сайте бюллетень о радиационной обстановке в РФ в сентябре 2017 года. В Челябинской области специалисты отметили «экстремально высокую» и «высокую» концентрацию рутения-106 в стокилометровой зоне ПО «Маяк». На самом предприятии заявили, что не причастны к выбросу рутения-106. Позднее стало известно о повышенном радиационном фоне в Татарстане. Загрязнение также обнаружили в Волгограде, Ростове-на-Дону, Питере и странах Европы.